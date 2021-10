ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 4,60 auf 4,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jarrod Castle begründete die Zielsenkung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einigen kleineren Anpassungen hinsichtlich der Treibstoffkosten und anderen Posten. In einem separaten Branchenausblick auf die Berichtssaison für das dritte Quartal avisierte Castle den Anlegern Verbesserungen gegenüber dem zweiten Quartal aber anhaltende Verluste./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2021 / 06:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.