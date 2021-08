ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 4,35 auf 4,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nach den Zahlen für das zweite Quartal seine Schätzungen für die Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber gesenkt, denke aber, dass nun die Talsohle erreicht sei, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er bevorzugt die Airline-Holding IAG und den Fraport-Konkurrenten Aena als seine einzigen "Buy"-Empfehlungen im Sektor./gl/bek



