AIR France-KLM 11.69 CHF 12.58% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe dank einer starken Kostenkontrolle die Erwartung mit dem Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.