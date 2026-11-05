AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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05.11.2026 13:17:31
AIR France-KLM Market-Perform
AIR France-KLM
11.69 CHF 12.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe dank einer starken Kostenkontrolle die Erwartung mit dem Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
12.20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
12.77 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.46%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
12.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.24%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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