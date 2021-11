FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Air France-KLM von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 4,30 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe seit Beginn der Krise gute Fortschritte in Sachen Verbesserung der eigenen Angebote und bei der Umstrukturierung der Kostenbasis gemacht, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Kapitalerhöhung sei kurzfristig unwahrscheinlich./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.