NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 31,82 auf 33,73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Borja Olcese passte sein Bewertungsmodell für den Einzelhändler in einer am Freitag vorliegenden Studie an höhere Erwartungen für die US-Margen, gleichzeitig aber auch an eine schwächere Entwicklung in Europa an. Für 2024/25 liege er nun über den Konsensprognosen./gl/bek;