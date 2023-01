NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum vierten Quartal 2022 von 30 auf 31,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Borja Olcese schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem voraussichtlich starken Jahresschluss des Handelskonzerns. Bei den Aussagen für das laufende Jahr dürfte sich das Unternehmen aber recht vorsichtig zeigen./bek/he;