NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Supermarktkette dürfte im dritten Quartal eine ähnliche Performance verzeichnet haben wie im zweiten Jahresviertel, schrieb Analyst Borja Olcese in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/tih;