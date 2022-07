NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32,5 Euro belassen. Analyst Borja Olcese zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die anstehende Bilanzsaison im europäischen Lebensmittelhandel äußerst positiv gestimmt, nachdem er Gespräche mit fast allen von ihm beobachteten Unternehmen geführt habe. Für Ahold hob er vor allem das defensive Profil hervor. Die Niederländer vereinten eine eher niedrige Aktienbewertung mit einem widerstandsfähigen US-Geschäft./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2022 / 19:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / 00:22 / BST



