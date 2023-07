NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 36 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Desinflation dürfte das bestimmende Merkmal für die europäischen Lebensmittelhändler im abgelaufenen Quartal gewesen sein, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie. Die niederländische Supermarktkette dürfte indes vergleichsweise starke Zahlen ausweisen./edh/tav;