NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Einzelhandelskonzern habe sich im vierten Quartal erneut stark entwickelt, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Sowohl die Konsensschätzungen als auch der Ausblick seien übertroffen worden. Getrieben worden sei die Entwicklung vor allem vom US-Geschäft. Trotz des Energiekostenanstiegs in Europa seien die Margen hier aber besser als befürchtet gewesen./mf/mis;