HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 28,00 auf 27,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwar könne das Unternehmen höhere Kosten durch seine Größe und seine Sparmaßnahmen teilweise abfangen, schrieb Analyst Thomas Davies in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Preisziel reflektiere allerdings eine niedrigere Bewertung des E-Commerce-Geschäfts in den Beneluxstaaten, das der Konzern an die Börse bringen will./jcf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / 16:04 / GMT

