ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ahold Delhaize vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Handelskonzern dürfte in einem Umfeld rückläufiger Inflation über eine solide Geschäftsentwicklung berichten, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./gl/tih;