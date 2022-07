ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Aus dem gesenkten Gewinnziel des größten US-Einzelhändlers Walmart ließen sich nur begrenzt Rückschlüsse auf den Branchenkollegen Ahold Delhaize ziehen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Niederländer seien in den USA nur mit einigen Lebensmittelmärkten vertreten. Dazu zählten die Marken Food Lion und Giant, die sich sich bislang recht robust entwickelt hätten./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 07:02 / GMT



