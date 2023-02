NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2220 Euro belassen. Die Investitionen des Zahlungsabwicklers in künftiges Wachstum

seien höher als von ihm und vom Markt gedacht, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen nehme es damit in Kauf, dass die operativen Gewinnerwartungen (Ebitda) verfehlt wurden./ajx/tih;