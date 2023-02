NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen zum zweiten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2220 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler sollte mit dem Umsatzwachstum die Erwartungen erfüllen oder übertreffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz sei für die Aktie das wichtigere Kriterium als etwa die Margenentwicklung./tih/bek;