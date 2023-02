ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen von 1950 auf 1650 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Personalaufbau zehre kurzfristig an der Profitabilität des Zahlungsabwicklers, schrieb Analyst Justin Forsythe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt aber weiter fest daran, dass Adyen Marktanteile im globalen Zahlungsverkehr gewinnt - vor allem über einen längeren Zeithorizont./tih/edh;