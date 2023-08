NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach enttäuschenden Halbjahreszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1983 auf 850 Euro gesenkt. Der Zahlungsabwickler habe zum dritten Mal in Folge mit seinen Resultaten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit fehle es an Zuversicht für eine kurzfristige Erholung der Geschäfte. Er kürzte für drei Jahre seine jährliche Wachstumserwartung von 27 auf 15 Prozent./tih/he;