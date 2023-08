FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Halbjahreszahlen von 1750 auf 1325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der unerwartet schwierigen ersten sechs Monate sei der Zahlungsabwickler immer noch "das schönste Haus in einer (temporär) hässlichen Nachbarschaft", schrieb Analystin Nooshin Nejati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern sei der massive Kursrückgang eine Gelegenheit für langfristig orientierte Anleger./edh/mis;