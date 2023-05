NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1677 auf 1657 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ungünstige Lage am Arbeitsmarkt drohe die längerfristigen Ambitionen des Dienstleisters für Zahlungsabwicklungen zu untergraben, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte deshalb und auch wegen ungünstiger Wechselkurse und Preise im Tourismus- und Fluggeschäft seine Schätzungen./bek/ajx;