ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1730 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Anders als der Rest der Branche, einschließlich der engen Konkurrenten Stripe und Paypal, stelle der niederländische Zahlungsabwickler Adyen verstärkt Mitarbeiter ein, um das Wachstum voranzutreiben, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. So erwarte das Management 2023 eine ähnliche Zahl an Neueinstellungen wie im Vorjahr, bevor sich das Tempo verlangsamen dürfte. Dies bedeute, dass sich die Mitarbeiterzahl in nur zwei Jahren fast verdoppeln werde. Briest verwies daher auf das Ausmaß der Investitionen, um neue Chancen zu nutzen, - etwa für neue Tools, um neue Regionen zu erschließen oder auch das Angebot im Kerngeschäft weiter zu verbessern./ck/ajx;