ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2853 Euro belassen. Während allgemein Zahlungsabwickler im dritten Quartal mit Blick auf den Handel schwächer als erwartet abgeschnitten hätten und die Aktienkurse rückläufig gewesen seien, habe sich Adyen recht gut gehalten, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht in den Grund dafür in einer starken Zugkraft, die die Niederländer bei Händlern mit ihrer Unified-Commerce-Lösungen hätten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2021 / 18:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2021 / 18:53 / GMT



