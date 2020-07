ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1039 auf 1583 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe in den vergangenen Monaten wichtige Großkunden gewonnen, allen voran die Online-Handelsplattform Ebay , schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2020 bis 2022./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / / GMT



