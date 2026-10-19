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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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20.10.2026 12:22:23

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Die insgesamt zurückhaltende Stimmung mit Blick auf den Zahlungsabwickler werde sich wahrscheinlich nicht ändern, es sei denn, es ließen sich Belege dafür finden, dass Adyen mittelfristig eine aktive Rolle im Bereich des "Agentic Commerce" spielen werde, schrieb Hannes Leitner in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’233.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
924.80 € 		Abst. Kursziel*:
33.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
924.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.35%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
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07.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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