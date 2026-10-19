Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Die insgesamt zurückhaltende Stimmung mit Blick auf den Zahlungsabwickler werde sich wahrscheinlich nicht ändern, es sei denn, es ließen sich Belege dafür finden, dass Adyen mittelfristig eine aktive Rolle im Bereich des "Agentic Commerce" spielen werde, schrieb Hannes Leitner in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’233.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
924.80 €
|
Abst. Kursziel*:
33.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
924.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.35%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
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