NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ado Properties nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die operative Entwicklung des Immobilienunternehmens sei solide gewesen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu Verwendung der Mittel aus dem Verkauf des Carlos Portfolios bleibe das Management aber vage. Im Zuge des Einstiegs von Adler Real Estate befinde sich Ado strategisch in der Warteschleife./ag/knd



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 04:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 04:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.