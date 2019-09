NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ado Properties anlässlich des angekündigten Verkaufs eines Immobilienportfolios in Berlin auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Verkaufspreis für das sogenannte Carlos-Portfolio liege mit 2600 Euro je Quadratmeter rund 10 Prozent über dem Buchwert und stärke seine positive Einschätzung des Immobilienkonzerns, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 03:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / 03:33 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.