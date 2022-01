ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adler Group von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 11,10 Euro gesenkt. Der deutsche Immobiliensektor habe zuletzt unter der Erwartung steigender Zinsen gelitten, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Bei der Adler Group komme die Entschuldung voran, die freien Barmittel (Free Cash Flow) je Aktie dürften von 2021 bis 2023 aber mit fast zwei Dritteln stark zurückgehen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 22:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.