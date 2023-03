HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen des Kontrahenten Nike auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Nike-Resultate hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürfte der US-Sportartikelkonzern weitere Marktanteile hinzugewonnen haben, auch angesichts der "beschädigten Reputation der Marke Adidas". Positiv auch für Adidas sei hingegen die stabile Nachfrage in Europa und jenseits des Atlantik./bek/edh;