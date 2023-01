NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Bank RBC hat das Adidas-Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Aussichten für die Luxus- und Sportartikelbranche in diesem Jahr seien recht attraktiv, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Wiedereröffnung Chinas nach dem Ende der Null-Covid-Politik, erreichbare Markterwartungen und eine Bewertung, die angemessener sei als noch Anfang 2022. Adidas aber stehe wohl angesichts der hohen Lagerbestände in China und der Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Rapper Kanye West ein schwieriges Jahr bevor./la/mis;