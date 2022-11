NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der neue Ausblick des Sportartikel- und Lifestyle-Konzerns spiegele die Einstellung der Marke Yeezy wider, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/gl;