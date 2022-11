NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Zuvor hatte der Sportartikelhersteller bestätigt, dass er sich in Gesprächen mit Puma-Chef Björn Gulden über die Nachfolge des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted befindet. Angesichts des guten Rufs, den Gulden genieße, und seines sichtbaren Einflusses bei Puma würde er die Ernennung von Gulden zum Firmenchef als positiv für Adidas werten, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Adidas brauche dringend eine neue Strategie, die sich auf die Umsetzung konzentriere, das Produktangebot (insbesondere im Bereich Lifestyle-Schuhe) erneuere und das China-Geschäft ein für alle Mal in Ordnung bringe./la/he;