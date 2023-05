NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 170 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Positive Signale zu China und dem Geschäft abseits der Yeezy-Probleme sowie die unterdurchschnittliche Positionierung der Anleger hätten vorsichtige Kommentare zum Abbau der US-Lagerbestände überlagert, schrieb Analystin Olivia Townsend am Montag in einem Nachklapp zum starken ersten Quartal. Sie bleibt trotz der überdurchschnittlichen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf überzeugt von Adidas-Aktien./ag/gl;