NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini senkte laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzung für den Umsatz im vierten Quartal aufgrund von Währungseffekten und einem wohl auch schwächeren Geschäft in den USA und China. Auch reduzierte sie ihre Nettogewinnprognose für 2023 aus Währungsgründen. Am Tag der Zahlenveröffentlichung liege der Fokus auf dem Ausblick auf 2023 und den Aussagen des neuen Konzernchefs Björn Gulden und dessen Pläne für die Marke des Sportartikelherstellers ./ajx;