ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas nach endgültigen Quartalszahlen von 173 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der vor kurzem ausgesprochenen Gewinnwarnung habe sich das Management nun insgesamt zuversichtlich gezeigt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel resultiere derweil vor allem aus günstigeren Wechselkursen und höheren sonstigen Erträgen im operativen Ergebnis. Die neue Strategie des Sportartikelherstellers bewege im gegenwärtig unsicheren Umfeld nicht viel, daher bleibe sie an der Seitenlinie./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 20:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 20:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.