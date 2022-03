ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 290 auf 240 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Solange die Markenattraktivität des Sportartikelherstellers sich nicht nachweislich bessere, dürfte die Bewertungslücke zu den Konkurrenten Puma und Nike kaum kleiner werden, begründete Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das neue Kursziel. Er sei weitaus skeptischer als das Management, das ab dem zweiten Halbjahr von einer deutlich erhöhten Anziehungskraft der Marke Adidas ausgehe sowie von einem kräftigen Marktwachstum./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 07:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.