NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Sportartikelherstellers für das zweite Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, wohl getrieben vom erstmaligen erfolgreichen Abbau der Yeezy-Bestände, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Die angehobene Jahresprognose erscheine konservativ./ajx/he;