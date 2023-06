HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen von Nike auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der US-Konkurrent erwarte ein weiteres schwaches Quartal, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies bestätige das, was man zuvor schon aus dem Einzelhandel gehört habe. Nike sei dafür also keinesfalls immun./tih/ajx;