HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach der Bestätigung eines Wechsels an der Konzernspitze auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Dass Björn Gulden bereits Anfang kommenden Jahres als neuer Chef antrete, sei der beste aller möglichen Fälle, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich, dass Gulden Adidas wieder zu früherem Ruhm zurück verhelfe, im Blitztempo werde das aber wohl nicht gehen./bek/gl;