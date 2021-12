HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Adidas nach Quartalszahlen des Konkurrenten Nike auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Vor allem mit Blick auf die Regionen sei die Schwäche des US-Konzerns in China hervorzuheben und auch negativ für den deutschen Sportartikelhersteller zu sehen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer ersten Reaktion am Dienstag./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.