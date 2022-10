FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 124 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Eine Eintrübung des Marktumfelds in China und den westlichen Märkten sowie Einmalaufwendungen hätten Adidas dazu veranlasst, die Jahresziele erneut zu kürzen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negativ werte er insbesondere einen massiven Anstieg der Lagerbestände, der verstärkte Rabattaktionen erwarten lasse. Positive Impulse seien wieder denkbar, sobald zeitnah ein Nachfolger für Konzernchef Kasper Rorsted vorgestellt werde./tih/gl;