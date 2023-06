ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 148,40 auf 216,00 Euro angehoben. Die ersten Anzeichen für mehr Markendynamik seien da, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neue Strategie dürfte ab 2024 zusätzlich Schub geben. Zudem schwinde der hohe Margendruck in der Branche./ag/gl;