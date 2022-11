NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas angesichts starker Quartalszahlen des US-Sportschuhhändlers Foot Locker auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst James Grzinic sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer "beachtlichen Entwicklung" der Amerikaner in einer generell gemischten Einzelhandels-Berichtssaison. Dies könnte ein erstes Signal dafür sein, dass die Preisrisiken im kommenden Jahr in der Sportartikelbranche vielleicht wieder kleiner würden./tih/he;