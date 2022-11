NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas nach reduzierten Jahreszielen von 170 auf 140 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf den eingetrübten Ausblick des Sportartikelkonzerns habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2022 und 2023 reduziert, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he;