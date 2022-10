NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach Quartalszahlen und einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Geschwindigkeit, mit der die schon zuletzt gesenkten Jahresziele wegen der fehlenden Nachfrage zerbröselt seien, dürfte die Anleger entmutigen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Über die Aktie sollte aber auch unter Berücksichtigung des langfristigen Markenpotenzials gesprochen werden./gl/he;