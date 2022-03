ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas nach einer Investoren-Roadshow mit dem Konzernchef von 353 auf 359 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Kasper Rorsted habe beim Ausblick einen zuversichtlichen Ton angestimmt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie bleibt positiv gestimmt für Adidas und sieht 2022 als Wendejahr, was die Aktienstory betrifft./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 11:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 11:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.