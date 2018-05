NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das Vorsteuerergebnis habe die Erwartungen dank einer besseren Bruttomarge übertroffen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei derweil aber bestätigt worden./tih/bek



Datum der Analyse: 03.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.