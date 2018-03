LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat Adidas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 220 Euro angehoben. Die Adidas-Aktie dürfte die Bewertungslücke zu den Wettbewerbern verringern, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Adidas sei eine Größe in der Branche der Sportartikelhersteller, in den meisten Absatzregionen wachse das Unternehmen prozentual zweistellig./bek/la



Datum der Analyse: 15.03.2018



