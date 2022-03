MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Adidas auf "Add" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Auf den gerade zu Ende gegangenen "Innovationstagen" habe der Sportartikelhersteller seine Produktpipeline für die Zeit bis zum Sommer 2023 vorgestellt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er nannte die Aussagen des Unternehmens ermutigend. Ziel sei wohl gewesen, Kritik von Investoren zu begegnen, dass Adidas mit seinen Produkten der Konkurrenz hinterher hinke./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 08:13 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.