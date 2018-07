ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Adidas vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 243 Euro belassen. Marktteilnehmer dürften sich darauf konzentrieren, wieviel die Marke an Dynamik in Europa und Nordamerika mit Blick auf die sich erholenden Rivalen Nike und Puma verloren habe und inwieweit das Wachstum im zweiten Halbjahr wieder beschleunigt werden könne, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/jha/



Datum der Analyse: 24.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.