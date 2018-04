NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas vor Quartalszahlen von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im ersten Quartal dürften die Margen nochmals gestiegen sein, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Nordamerika und Asien-Pazifik rechnet die Expertin mit stark gestiegenen Umsätzen./bek/ajx



Datum der Analyse: 18.04.2018



