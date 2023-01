NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit dem Kauf der italienischen WebScience setze das Softwareunternehmen seine Internationalisierung und Zukaufsstrategie fort, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/gl;